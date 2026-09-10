PNC incorpora 131 bicicletas y 28 vehículos eléctricos para fortalecer capacidad operativa

La Policía Nacional Civil incorporó nuevas unidades para fortalecer su capacidad operativa, entre ellas 131 bicicletas, 11 pickups, 2 vehículos tipo panel y 15 camionetas, todas de propulsión eléctrica, según informó el Ministerio de Seguridad.

Las motocicletas eléctricas rinden más de 100 kilómetros por carga, mientras que los vehículos superan los 280 kilómetros.

Se están incorporando cargadores rápidos de 4 horas y un cargador móvil que permite levantar cualquier vehículo en 20 minutos.

La renovación generará ahorros en combustible y mantenimiento.