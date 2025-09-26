La Policía Nacional Civil detuvo a Carlos Roberto Samayoa, de 52 años, luego de que condujera con 210 grados de alcohol en su organismo y chocara su vehículo contra una ambulancia en la zona de Congo, Santa Ana Este.

El incidente causó que dos mujeres que viajaban en la unidad de emergencia resultaran lesionadas, y una de ellas fue agredida físicamente por el conductor ebrio.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Samayoa fue remitido a las autoridades correspondientes por los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa, quedando a disposición de los tribunales para el proceso legal respectivo.