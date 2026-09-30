PNC celebra misa en honor a San Miguel Arcángel, patrono de la institución

En la Catedral Metropolitana de San Salvador se realizó una misa en honor a San Miguel Arcángel, considerado patrono y protector de la Policía Nacional Civil (PNC) desde 1999.

Durante la eucaristía se desarrollaron cánticos y lecturas bíblicas como parte del homenaje. En el marco de la celebración, la PNC realizó la ofrenda de un uniforme como representación de la institución durante el acto religioso.

Durante la ceremonia, el monseñor Giancarlo Dellagiovanna destacó que el servicio policial implica valores como la disciplina, el respeto a las instituciones y el espíritu de sacrificio, incluso ante situaciones de emergencia.