Plazas del programa de tutores presenciales en el sistema educativo

Profesionales salvadoreños y extranjeros en educación, podrán postularse a las plazas del programa de tutores presenciales 2026, una convocatoria del Ministerio de Educación para quienes estén interesados en trabajar de manera presencial en distintos centros educativos del país.

Según la institución para participar, los aspirantes deben tener profesorado o licenciatura en educación, con especialidad en lenguaje, matemática o ciencias naturales. También deben estar inscritos en el registro del escalafón docente. En el caso de los profesionales extranjeros, se tomará en cuenta el registro equivalente de su país de origen. Además, se solicita experiencia en docencia, tutorías, talleres o proyectos educativos y sociales, así como experiencia en el trato directo con estudiantes y familias.

Las personas seleccionadas trabajarán de forma presencial y tendrán un contrato indefinido. La convocatoria no detalla el salario ni el número total de plazas disponibles. Los profesionales que cumplan con los requisitos podrán presentar su postulación hasta el 15 de octubre de 2026.