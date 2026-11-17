Playa Mizata, en La Libertad, busca atraer a más turistas durante las vacaciones de fin de año en El Salvador.

Para impulsar este destino, la Cámara Salvadoreña de Turismo presentó a operadores turísticos parte de su oferta hotelera, con el objetivo de incorporar estos espacios en paquetes vacacionales.

Entre las alternativas destaca un espacio que ofrece piscina, restaurante y una pequeña exposición de artículos antiguos relacionados con la historia de El Salvador.

Además, los operadores turísticos ofrecen paquetes privados y compartidos para quienes desean conocer estos destinos.

El Salvador proyecta cerrar 2026 con 4.2 millones de visitantes internacionales, impulsado principalmente por sus atractivos de sol y playa.