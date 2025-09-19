Twitch es una plataforma con servicio interactivo de transmisión en vivo para contenidos como juegos y entretenimiento y Discord una plataforma para jugar y relajarse entre amigos. Sin embargo, algunos usuarios las utilizan para incitar al odio. El congreso de Estados Unidos ha citado a los directores ejecutivos de Discord, Twitch y otras plataformas para responder sobre el uso de estas plataformas en la propagación de discursos de odio y violencia política, luego del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El principal sospechoso, habría confesado el crimen en un chat de Discord, lo que llevó al FBI a investigar a los participantes de ese grupo y a otros foros vinculados. La propia empresa entregó a las autoridades el mensaje, aunque afirmó que no encontró pruebas de que el ataque se hubiera organizado en su red.

Además, fue en estas mismas plataformas donde fue elegida la primera ministra de Nepal. La plataforma también se ha convertido en un escaparate político para las nuevas generaciones, y aunque algunos casos.

El comité de supervisión y reforma gubernamental de la cámara de representantes fijó la audiencia para el 8 de octubre, en el capitolio, donde los ejecutivos deberán explicar qué medidas adoptan para evitar la radicalización y la incitación a la violencia entre sus usuarios. La convocatoria busca esclarecer el papel del ecosistema digital, que concentra más de 3.300 millones de jugadores en todo el mundo, en la expansión de ideologías extremistas y en la organización de ataques con motivación política.