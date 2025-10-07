Las plantas nocturnas revelan su máximo esplendor aromático cuando el sol se oculta, desplegando fragancias embriagadoras que transforman los espacios exteriores en experiencias sensoriales únicas.

La Dama de Noche, originaria de América tropical, emite un perfume dulce que recuerda al jazmín y se intensifica notablemente durante las cálidas noches estivales.

El jazmín tradicional florece específicamente en la oscuridad, atrayendo polinizadores nocturnos como polillas mediante sus flores blancas o amarillas de aroma delicado.