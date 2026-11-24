a planificación anticipada es el primer paso para afrontar los gastos de la temporada navideña sin endeudarse.

Así lo señaló la licenciada Rosy Mixco, presidente del Comité Educativo, quien recomendó definir los gastos del próximo año desde el año anterior.

Mixco explicó que en esta temporada algunas personas reciben aguinaldo, bonos o regalos en efectivo, pero no se trata de gastar todo el dinero que llega a nuestras manos.

Según indicó, las festividades de fin de año impactan en las emociones y es el momento de compartir con la familia y los amigos.

Por ello, aconsejó empezar a definir los gastos para que las prisas y la falta de liquidez no impidan dar un regalo a quienes más se quiere.