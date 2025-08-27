La ordenanza de convivencia ciudadana de San Salvador establece sanciones que van desde los $900 hasta los $2,500 para propietarios que no saneen terrenos baldíos. Para quienes arrojen ripio en calles, barrancos, ríos o quebradas serán también multados entre $900 y $2,200, mientras que el depósito de basura en horarios no autorizados implica sanciones desde $50 hasta $900.

Sin embargo, una gran parte de desechos termina en ríos, quebradas y calles, aumentando los riesgos durante la temporada de lluvias, es el caso de la quebrada La Gloria de donde la comuna extrajo objetos voluminosos y una gran cantidad de plástico.

Además, se intervino el bulevar Constitución, la calle al volcán y la antigua calle Zacamil, con labores de poda de árboles, barrido de calles, limpieza de tragantes, paralelamente, la alcaldía de San Salvador centro mantiene activos los planes de limpieza en los cinco distritos del municipio.

Diariamente 850 toneladas de basura son recolectadas en San Salvador a través de las rutas establecidas, la municipalidad desarrolla jornadas de saneamiento en 211 kilómetros lineales de ríos y quebradas que afectan la circulación de agua y aumentan los riesgos de inundaciones.