Plan de reordenamiento en Soyapango retira puestos de la parroquia San Antonio de Padua

El plan de reordenamiento del distrito de Soyapango incluyó los alrededores de la parroquia San Antonio de Padua y otros sectores del centro. Tras el retiro de las estructuras instaladas en la acera, el templo vuelve a quedar visible.

Durante décadas, la fachada de la parroquia estuvo rodeada por puestos de venta, y hoy el panorama es distinto, según se observó tras la remoción de los comercios informales.

Los residentes señalaron que ahora pueden circular por la zona con mayor seguridad y tranquilidad, y que antes los vehículos, principalmente los buses más grandes, se llevaban por delante a los peatones.

La intervención incluyó la calle Roosevelt, Segunda Calle Oriente, Calle Cuba, los alrededores del Boulevard del Ejército y otros puntos del distrito, como parte del plan que ejecuta la alcaldía de San Salvador Este.