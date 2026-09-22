Plan de Justicia Laboral Nocturna revela jornadas de hasta 14 horas en El Salvador

El Plan de Justicia Laboral Nocturna del Ministerio de Trabajo reveló jornadas extenuantes de hasta 14 horas, impago de horas extra y de nocturnidad. El ministro Rolando Castro denunció además que diversas empresas están reteniendo las cuotas de AFP EIS y utilizando ilegalmente las propinas.

Según los hallazgos presentados este mes, las propinas son empleadas para financiar el salario de otros empleados, lo que constituye una vulneración de derechos.

A esta situación se suma la falta de transporte para el personal que finaliza labores de madrugada, por lo que las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos en todo el país.