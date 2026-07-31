Plan de Cruz Verde para vacaciones agostinas

Más de 1,000 elementos de Cruz Verde salvadoreña serán desplegados a nivel nacional para brindar asistencia durante el período vacacional. El operativo se concentrará en playas, carreteras y otros sitios de mayor afluencia de visitantes.

El dispositivo contará con personal especializado en primeros auxilios, rescate con cuerda, rescate acuático, rescate vehicular y enfermería. Además, estarán disponibles 49 ambulancias para atender emergencias en diferentes puntos del país.

La institución también brindará cobertura en las principales actividades de las fiestas agostinas. El operativo iniciará el 1 de agosto con el desfile del correo, continuará el 3 de agosto con el desfile del comercio, el 5 de agosto con la celebración de la transfiguración del Divino Salvador del Mundo y se mantendrá durante todo el desarrollo de Terror CIFCO, hasta el 9 de agosto.