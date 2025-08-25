El Salvador no deja de ser vulnerable a tsunamis, este año hubo una alerta luego que en Rusia se tuviera un terremoto de 8.7.

De acuerdo con el Ministerio de Medioambiente, el océano Pacifico, es el que registra la mayor cantidad de tsunamis en el año y en las principales zonas de subducción esta Chile, Japón y Rusia, las estadísticas de este ultimo país, esta la ocurrencia de un mega sismo cada 100 años.

El país está altamente vulnerable ante este tipo de eventos uno por la posición geográfica, por la densidad poblacional en la costa y tres por la infraestructura vulnerable, dejando en claro estos puntos, es de plantearse si se está preparado para evitar un impacto mayor, tomando en cuenta que la propagación de olas en aguas profundas es de mil kilómetros por hora y de 100 km en agua poco profundas.

El Tunco caracterizado por ser un destino del surf y por una vida nocturna activa, se ha vuelto uno de los principales lugares a visitar por los turistas extranjeros, por ejemplo Julia Jaque desde hace tres meses comenzó con este deporte y decidió retarse con las olas salvadoreñas.

Acompañado de la alta demanda de visitantes se tiene una amplia oferta de negocios, que a propósito de las amenazas naturales como los tsunamis aseguran estar preparados.

Y aunque el protocolo de acción no es algo que se mantenga en la mente de turistas, Julia dice que es importante conocer las principales rutas de evacuación.

Por ejemplo esta es el pasaje que recomiendan utilizar en caso de tsunamis, mientras el área mantiene de forma permanente la intervención de 13 guardavidas.

Señales de un tsunami

Retiro repentino del mar

Ruido fuerte proveniente del mar y movimiento brusco del agua, en ríos o esteros

Si siente un terremoto fuerte en la costa se recomienda evacuar inmediatamente, dirigirse a zonas altas y seguras así como evitar el uso del vehículo si hay congestión