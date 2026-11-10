Plan de acción para eliminación de la malaria en Las Américas

El Salvador figura entre los cinco países de Las Américas reconocidos como libres de malaria desde 2018, junto a Argentina, Paraguay, Belice y Surinam. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud advierte que la enfermedad sigue representando un desafío para la región, donde en 2025 se registraron cerca de 458,000 casos.

La malaria es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género plasmodium, que se transmite a las personas a través de la picadura de mosquitos hembra.

Las zonas indígenas, mineras y de difícil acceso son las más vulnerables por las limitaciones para recibir atención médica. América del Sur concentra el 86% de los casos, principalmente en Brasil, Colombia y Venezuela.

Ante el riesgo que representa, la OPS presentó un nuevo plan de acción 2026-2030, que busca reducir en un 50% la incidencia de la enfermedad, mediante el acceso oportuno a pruebas de diagnóstico y tratamientos, así como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.