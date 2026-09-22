Piden refuerzo presupuestario para construcción de mercados de San Miguel y Santa Ana

Son imágenes de los incendios que destruyeron los mercados centrales de San Miguel y Santa Ana en 2021, los cuales comenzaron a ser reconstruidos este año con un presupuesto de más de 30 millones de dólares provenientes de un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Ministerio de Hacienda solicitó incorporar 11.2 millones más, como refuerzo presupuestario, para continuar con la ejecución de dichas obras; la mayor parte del dinero será destinado para estimaciones de avance de obra y supervisión.

El diputado Caleb Navarro explicó quiénes serán la prioridad para ocupar los nuevos mercados, sobre todo en el caso de San Miguel.

Sobre la infraestructura de los nuevos centros de abastos se proyecta que tengan espacio para más de 3,000 puestos de venta.

De acuerdo con el presupuesto vigente de obras públicas para la reconstrucción de los mercados, más de 14.1 millones están asignados para el de San Miguel y 24.4 millones para el de Santa Ana; una vez estén finalizados serán administrados y regulados por la Dirección Nacional de Mercados.