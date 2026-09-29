Piden en la ONU detener deportaciones a terceros países

La solicitud se realiza bajo el argumento de que este sistema los expone a un mayor riesgo de tortura, persecución y otras violaciones de los derechos humanos.

Más de una veintena de relatores y expertos alertaron de que Washington ha construido desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, un esquema de deportaciones que involucra a más de 35 países y territorios.

Según los expertos, al menos 23.000 ciudadanos extranjeros ya fueron enviados a 29 países y territorios mediante estos acuerdos, en muchos casos a lugares con los que no tienen ningún vínculo.