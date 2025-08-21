El proyecto aprobado contempla la construcción de 3,410 viviendas en la zona conocida como E1, un terreno de 1,200 hectáreas al Este de Jerusalén habitado por varias comunidades beduinas palestinas.

Además, incluye la construcción de una nueva carretera que separaría el tráfico palestino del israelí, y desplazaría el control militar para entrar a Jerusalén Este.

Los líderes mundiales consideran que esto no beneficia en absoluto al pueblo israelí y, por el contrario, corre el riesgo de socavar la seguridad y fomentar la violencia.