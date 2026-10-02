Pickup se parte en dos en carretera a Sonsonate; conductor habría huido y acompañante quedó atrapado

Un pickup quedó partido en dos tras impactar contra la valla separadora del puente sobre el río Colón, en la carretera que conecta San Salvador con Sonsonate.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27 y dejó al acompañante atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo, mientras el conductor habría huido de la escena.

Socorristas de distintas instituciones trabajaron durante aproximadamente media hora para liberar al hombre atrapado. Tras ser rescatado y estabilizado, fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario para recibir atención médica.

La Policía de Tránsito llegó al lugar para atender el siniestro y dirigir el flujo vehicular. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.