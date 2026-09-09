Petróleo alcanza su nivel más alto en meses por conflictos en Medio Oriente

El petróleo Brent, referencia mundial, superó los $100 por barril este miércoles, alcanzando su nivel más alto desde julio, debido a que los combates en Medio Oriente generan preocupación por posibles interrupciones prolongadas en el suministro.

El crudo subió un 2.3% en las primeras horas del día, llegando a cotizar brevemente a tres dígitos, mientras que el petróleo estadounidense escaló un 1.3% hasta los $94 por barril.

Los operadores monitorean el tráfico a través del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de crudo, mientras evalúan el impacto de las tensiones geopolíticas en la oferta global.