El presidente Gustavo Petro confirmó que Estados Unidos retiró a Colombia su certificación como aliado en la lucha contra las drogas, lo que marca un hito sin precedentes en esta evaluación anual que data de 1986.

Esta decisión, que se enmarca en las crecientes tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos, llega pese a los datos del Ministerio de Defensa que aseguran la destrucción de un récord de 4.570 toneladas de cocaína.

El fallo estadounidense, que coincide con su despliegue militar en el Caribe para frenar el narcotráfico, cuestiona abiertamente la estrategia del gobierno colombiano y profundiza el estancamiento en la relación bilateral.