El debate sobre espacios pet friendly en restaurantes y centros comerciales genera posturas encontradas en El Salvador, donde expertos en salud animal subrayan la necesidad de normas claras.

Mientras defensores destacan que la tendencia responde al vínculo afectivo con las mascotas, críticos advierten sobre riesgos de higiene, alergias y comportamientos agresivos.

Casos de accidentes en gradas eléctricas evidencian la urgencia de medidas de seguridad. El consenso es que la convivencia exige responsabilidad compartida entre establecimientos y propietarios para garantizar experiencias seguras y respetuosas.