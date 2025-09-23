Peso Pluma ha debutado un nuevo look al mostrar un radical corte buzzcut que elimina por completo el mullet que lo caracterizaba. El cantante reveló su transformación en un video de TikTok, luciendo un estilo minimalista junto a la piscina, lo que ha desatado una ola de reacciones positivas en sus seguidores.

Este cambio no es aislado, ya que el artista tiene un historial de modificar su imagen coincidiendo con nuevos lanzamientos o giras, lo que alimenta la teoría de que anuncia nuevo material.

La nueva estética, que enfatiza su condición física y sus tatuajes, marca un punto de inflexión hacia una imagen más depurada y segura.