Pescadores del Puerto de la Libertad resienten altos precios de los combustibles

Pescadores del Puerto de la Libertad resienten los altos precios de los combustibles y aseguran que debido a este incremento han tenido que reducir el trayecto mar adentro

Un pescador explicó que siempre han estado acostumbrados a pagar combustible a un precio accesible que entraba entre los $3.60 y los $4, pero ahora el incremento llegó a $4.83 en la zona central, lo que ha tenido un gran impacto porque no pueden navegar a grandes distancias como antes para buscar los peces.

Señaló que si antes una embarcación gastaba de 7 a 8 galones diarios para ir a trabajar, hoy está gastando por lo menos 5 a 6 galones, lo que significa que no pueden meterse más profundo, y quien lo hace se atiene a las consecuencias de pagar más.

El cambio climático y el fenómeno de El Niño también les están afectando en su producción, tanto a pescadores como a comerciantes, porque las especies emigran a aguas más profundas y hay que gastar más combustible.

Comerciantes de mariscos también han tenido que incrementar los precios para sacar la inversión del producto, y de no mejorar la situación, estos estarían tomando medidas como incrementar el precio de los mariscos.