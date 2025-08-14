Un juez de Perú dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. El político peruano enfrenta un juicio por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua.

Tras este fallo, Vizcarra se convierte en el cuarto exmandatario peruano encarcelado. Actualmente, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo y Alberto Fujimori cumplen condena en una cárcel exclusiva para expresidentes.

Aunque el juez no precisó el lugar de reclusión, se prevé que Vizcarra sea enviado a la prisión de Barbadillo.