Perú declara estado de emergencia en 893 distritos por peligro inminente de El Niño

El gobierno de Perú declaró en estado de emergencia a 893 distritos de 23 regiones debido al peligro inminente de intensas lluvias por el fenómeno El Niño, según un decreto supremo publicado este martes en el diario oficial El Peruano.

La medida tendrá una vigencia de 60 días para acciones inmediatas de prevención ante el muy alto riesgo de precipitaciones extremas hasta febrero de 2027.

Se prevé que las temperaturas del aire en toda la costa estén muy por encima de lo normal entre agosto y octubre, sin descartar récords históricos.