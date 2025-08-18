Los colegios privados constituyen un sector fundamental de la educación en el país, albergando a más de 150,000 estudiantes en más de 1,000 instituciones educativas. El ámbito educativo presenta buenas perspectivas con el nombramiento de la nueva ministra de educación, quienes reconocen que el desafío es considerable, ya que será necesario implementar numerosos cambios.

Mientras que el representante de bases magisteriales, considera que la nueva titular de educación, debe reunirse con los sectores que conforman el tema formativo en el país, para exponer algunas problemáticas internas.

Karla Triguero, militar y médico, es la nueva al cargo del Ministerio de Educación, tendrá que implementar políticas que impactarán en al menos 1.2 millones de estudiantes en El Salvador, de esos un 87.1% matriculados en el sector público.