Perspectivas para la reforma de pensiones tras acuerdo con el FMI

Una posible reforma al sistema de pensiones podría traer cambios importantes para los trabajadores. Analistas ya plantean algunas medidas que deberían tomarse en cuenta.

Cambios en la edad de jubilación y en las cotizaciones podrían formar parte de una reforma al sistema de pensiones en 2027, tras el acuerdo alcanzado a nivel técnico entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional.

Ante este posible escenario, analistas consideran necesario revisar también el salario mínimo y realizar un censo especializado que permita conocer y clasificar los salarios de los trabajadores.

Entre las posibles medidas planteadas por analistas, estarían elevar la edad de retiro a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, además de modificar los porcentajes de cotización. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce que el gobierno haya presentado una propuesta formal de reforma.