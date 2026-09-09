Perspectivas para la reforma de pensiones tras acuerdo con el FMI

Cambios en la edad de jubilación y en las cotizaciones podrían formar parte de una reforma al sistema de pensiones en 2027, tras el acuerdo alcanzado a nivel técnico entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional.

Ante este posible escenario, analistas consideran necesario revisar también el salario mínimo y realizar un censo especializado que permita conocer y clasificar los salarios de los trabajadores.

Entre las posibles medidas planteadas por analistas, estarían elevar la edad de retiro a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, además de modificar los porcentajes de cotización. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce que el gobierno haya presentado una propuesta formal de reforma.