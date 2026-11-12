Perspectivas económicas para el cierre del 2026

Sectores como la construcción, el transporte y el sistema financiero son los que mayor impacto están teniendo en la economía salvadoreña que se espera crezca entre un 4.5% y 5% este año; sin embargo, otros rubros no están teniendo un buen dinamismo a criterio de economistas.

El Banco Central de Reserva estima que la inversión, tanto pública como privada, cierre el año superando los 9,000 millones de dólares; aunque economistas resaltan que se deben superar una serie de retos para mantener estable este crecimiento.

Cesar Villalona considera que para 2027 la economía nacional podría verse afectada por acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Especialistas también hablan sobre una desaceleración de la economía para 2027, con perspectivas de crecimiento de apenas el 3% y una inflación del 2%.

Con la llegada de la temporada navideña, el rubro de alimentos se vuelve uno de los más demandados dicen los economistas; por lo que podría experimentar incrementos de precios, sumado a los altos costos de los precios de los combustibles.