A partir del jueves se espera un incremento de lluvias debido al acercamiento de la zona de convergencia intertropical, con lluvias durante cualquier hora del día y no necesariamente por la tarde o la noche.

A partir de la segunda quincena de octubre se espera una disminución gradual de las tormentas, aunque se mantendrán precipitaciones en distintas zonas del país.

El país se mantiene en alerta mientras se monitorean las zonas vulnerables, tampoco se descarta que algunas calles en ciudades se inunden nuevamente.