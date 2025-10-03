Cielos nublados y tormentas se mantendrán para las próximas horas y previo al fin de semana en El Salvador, debido a la influencia de una onda tropical, el paso de vaguadas y la cercanía de la zona de convergencia intertropical. Las lluvias afectarán principalmente la zona oriental y central, con mayor énfasis en la costa.

Debido a las recientes tormentas ya se reportan acumulados de lluvia en los departamentos de Santa Ana con 64.6 milímetros, San Salvador 54, Chalatenango 48.2 y Usulután 43.2 milímetros. Para las próximas semanas no se descarta que estas precipitaciones sean más intensas.

Las áreas urbanas siguen siendo susceptibles a inundaciones mientras que, en algunas carreteras como la Panamericana en el tramo de Los Chorros, Comalapa, y la que conduce hacia el Puerto de La Libertad tienden a registrarse deslaves.