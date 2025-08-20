Las ondas tropicales y el acercamiento de sistemas atmosféricos, sobre todo en septiembre, son factores que generan fuertes precipitaciones, como las registradas el pasado viernes, con acumulados de 85 milímetros en San Salvador y 40 milímetros en zonas de La Unión, según detalló el ministro de Medio Ambiente.

En cuanto a la ninfa que cubre el lago de Suchitoto, en Cuscatlán, el ministro detallo que ya se está trabajando en conjunto para despejar el cuerpo de agua. El funcionario dice que es un fenómeno recurrente solo que en este año se ha visto un incremento en la cantidad de ninfas.

Para este fin de semana se tiene previsto el ingreso de lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento, sin embargo, el funcionario adelanto que a partir de segunda quincena de octubre podría ocurrir la transición de la época lluviosa a la seca.