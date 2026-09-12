Personas que viven con VIH en El Salvador

El citomegalovirus, la tuberculosis, la leucemia y los linfomas son algunas de las enfermedades que pueden presentarse con mayor frecuencia en personas que viven con VIH, según un especialista. En El Salvador, se estima que unas 23,000 personas viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, de acuerdo con datos de ONUSIDA. A esta cifra se suman 489 nuevos casos detectados por el Ministerio de Salud entre el 4 de enero y el 4 de julio de este año. Además, se ha registrado una disminución en los casos de VIH entre mujeres embarazadas.

De acuerdo con los datos, el 84% de los nuevos casos corresponde a hombres y el 16% a mujeres. Ante este panorama, el especialista destaca que la falta de información y de medidas de prevención sigue siendo uno de los factores que contribuyen al incremento de los casos.

A nivel mundial, en los últimos años, 40.8 millones de personas viven con el VIH. Mientras tanto, 630,000 murieron por enfermedades relacionadas con el sida, según datos de ONUSIDA.