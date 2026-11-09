Personas fallecidas y varias lesionadas en accidentes de transito

Dos personas fallecidas y cinco más lesionadas es el saldo de un accidente de tránsito registrado en el cantón San Pedro Belén, en Acajutla.

En el percance se vieron involucrados un pick-up y otro vehículo particular.

Socorristas de Comandos de Salvamento de Sonsonate y el Congo, junto al Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional Civil, atendieron la emergencia. Los cinco lesionados fueron trasladados a centros asistenciales.

Tres vehículos estuvieron involucrados en un accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, a la altura de la entrada a Cojutepeque.

Según cuerpos de socorro, uno de los automotores quedó en una cuneta. Posteriormente, un segundo vehículo se detuvo y retrocedió sin tomar las precauciones necesarias, momento en que fue impactado en la parte trasera por un tercer automóvil.

Dos personas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas al hospital de Cojutepeque por Comandos de Salvamento y Cruz Verde.

Una persona resultó lesionada luego de que el vehículo en el que se conducía volcara sobre la carretera de Oro, en el cantón El Salitre, Nejapa, Comandos de Salvamento atendió a la víctima y posteriormente la trasladó a un centro médico.

Tres motociclistas resultaron lesionados tras colisionar entre sí sobre la carretera de Oro, a la altura del Árbol de Fuego, en la colonia Alta Vista, Comandos de Salvamento los atendió y trasladó a un centro hospitalario. Según uno de los conductores, el cansancio acumulado por extensas jornadas laborales habría influido en el percance.