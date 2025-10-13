Durante las últimas horas las autoridades policiales han efectuado capturas por diferentes delitos, uno de estos, fue Joel Arrizano Mejía, quien es señalado de distribuidor de drogas y formar parte de una estructura delictiva, fue ubicado en la lotificación San Antonio en Sonsonate Centro con 17 porciones de marihuana, 2 de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza digital y un celular, será remitido por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas.

En San Salvador, a 3 personas se les detuvo con una bolsa de cocaína, una con marihuana, una báscula y 1,211 dólares en efectivo, son identificadas como Mariana Alexandra Rivas, Diego Peñate Madrid y Esaú Orellana, esto luego que se vieran involucrados en un accidente de tránsito en el bulevar Sergio Viera de Mello y avenida Las Magnolias.

En otra información, un sujeto que amenazaba a personas con un arma de plástico también fue capturado, las autoridades durante un patrullaje fueron alertados de la situación, procediendo a neutralizarlo, comprobando que la pistola no era real, sin embargo, el titular de seguridad y justicia, señaló que Juan Carlos Ayala Rodríguez, el imputado, será sacado de la sociedad y deberá responder ante la justicia.

Mientras que en San Luis de Metapán, fue detenido Héctor Alexander Morales de 49 años, acusado de ser parte de una pandilla, cuya función dentro de la estructura criminal era la de reclutar a jóvenes para integrarse, fue identificado a través de un video realizando señas de pandillas.

En el oriente del país en Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, un hombre que presuntamente se dedicaba a realizar diversos hurtos en viviendas y supermercados, fue capturado, es identificado como Santiago Reyes Morales.