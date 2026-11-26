Una persona falleció esta mañana tras ser atropellada por un vehículo de carga liviana sobre la carretera Panamericana, a la altura del desvío de Quelepa, en San Miguel.

Socorristas de Comandos de Salvamento y del Sistema de Emergencias Médicas acudieron al lugar y brindaron atención en la escena, pero confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades correspondientes realizaron diligencias para esclarecer las circunstancias del percance e identificar a la persona fallecida.

El personal de emergencia llegó al punto para atender la escena, pero no pudo hacer nada por la víctima. Las autoridades trabajan en la identificación del fallecido y en el esclarecimiento de cómo ocurrió el atropello en la carretera Panamericana, a la altura del desvío de Quelepa.