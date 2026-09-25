Pérdida de apetito en mascotas: veterinarios explican causas y cuándo acudir a consulta

El signo puede representar una infección, un cuadro febril o parásitos, por lo que se requieren exámenes específicos.

La pérdida de apetito en una mascota durante más de 24 horas es un signo que puede explicar distintos tipos de enfermedades, por lo que los especialistas recomiendan acudir a consulta veterinaria.

El signo de dejar de comer no siempre significa que el animal se aburrió de la comida, pues puede representar una infección digestiva, un problema digestivo o un cuadro febril que el dueño no ha detectado.

Cuando ya existe un periodo de más de 24 horas sin aceptar alimento, lo más importante es acudir a la consulta para realizar estudios específicos, partiendo de una revisión general física que determine qué exámenes tomar, ya sean de sangre, heces u orina.

Otras causas pueden estar relacionadas con un esquema de vacunación incompleto, la frecuencia de paseo o la falta de desparasitación, por lo que se recomienda aplicar el antiparasitario cada tres o cuatro meses.

Es importante saber que el desparasitante es una dosis de efecto y no protege por tres meses, pues si la mascota tiene contacto con parásitos semanas después, puede adquirirlos nuevamente.