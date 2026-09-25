Pérdida de apetito en mascotas: veterinarios explican causas y cuándo acudir a consulta

La pérdida de apetito en una mascota durante más de 24 horas es un signo que puede explicar distintos tipos de enfermedades, por lo que los especialistas recomiendan acudir a consulta veterinaria.
El signo de dejar de comer no siempre significa que el animal se aburrió de la comida, pues puede representar una infección digestiva, un problema digestivo o un cuadro febril que el dueño no ha detectado.
Cuando ya existe un periodo de más de 24 horas sin aceptar alimento, lo más importante es acudir a la consulta para realizar estudios específicos, partiendo de una revisión general física que determine qué exámenes tomar, ya sean de sangre, heces u orina.
Otras causas pueden estar relacionadas con un esquema de vacunación incompleto, la frecuencia de paseo o la falta de desparasitación, por lo que se recomienda aplicar el antiparasitario cada tres o cuatro meses.
Es importante saber que el desparasitante es una dosis de efecto y no protege por tres meses, pues si la mascota tiene contacto con parásitos semanas después, puede adquirirlos nuevamente.