Pepsi lanza Extra Fizz en El Salvador: más gasificada y con experiencia renovada

Pepsi presentó en El Salvador Pepsi Extra Fizz, una nueva versión de su bebida con mayor nivel de gasificación y efervescencia, diseñada para ofrecer una experiencia más refrescante según informó el jefe de marca, Samuel Castañeda.

La compañía señaló que el producto busca responder a la demanda de los consumidores que prefieren bebidas con mayor intensidad y frescura, especialmente en un país de clima cálido.

Pepsi Extra Fizz ya se encuentra disponible en tiendas, minimarkets y supermercados, en presentaciones que van desde latas hasta envases de tres litros.