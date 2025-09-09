Pepe Aguilar reveló el profundo distanciamiento que sufre con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien decidió alejarse hace dos años sin permitirle conocer a sus nietas.

El intérprete, cuya tristeza fue palpable durante la entrevista con Pepe Garza, confesó haberse enterado por terceros del nacimiento de su segunda nieta.

A pesar del dolor, afirmó admirar el talento de su hijo en el rap y brindarle su apoyo incondicional, una muestra de que el amor paterno trasciende incluso los silencios más largos.

Foto: Pepe Aguilar Instagram