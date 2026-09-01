Peligros de usar pesticidas en el calor extremo

Con el aumento de las temperaturas, los pesticidas se vuelven más peligrosos para los trabajadores agrícolas, así lo advierte un informe de las Naciones Unidas, que señala que el calor hace al cuerpo más vulnerable y favorece una mayor absorción de estos químicos a través de la piel y las vías respiratorias. Un experto advierte que, además, estas sustancias contaminan el aire y el agua, y sus efectos pueden extenderse a varios kilómetros.

Un médico advierte que la exposición sin protección a los pesticidas puede provocar diversas enfermedades pulmonares e insuficiencia renal.

Agrega que la intoxicación por agroquímicos puede ser letal; sin embargo, en muchos casos, los trabajadores del campo no le dan la debida importancia.

La ONU estima que en Latinoamérica cada año se intoxican 12.3 millones de agricultores. La región utiliza únicamente el 20% de los pesticidas a nivel mundial, pero concentra el 99% de las muertes relacionadas con la intoxicación por estos agroquímicos.