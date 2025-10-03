Las pulgas y garrapatas representan un riesgo constante para perros y gatos, ya que pueden transmitir enfermedades graves como dermatitis alérgica o micoplasmosis, que afectan su calidad de vida.

Estos ectoparásitos se desarrollan con facilidad en diversos entornos, siendo más frecuentes en verano pero presentes durante todo el año, lo que exige medidas preventivas continuas.

Para detectarlos, se recomienda revisar zonas como el dorso, abdomen y alrededor de las orejas, utilizando métodos como el papel blanco con alcohol para identificar heces de pulgas.