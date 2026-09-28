¡Peligro en Soyapango! Cárcava pone en riesgo a familias de colonia Guadalupe

Familias de la colonia Guadalupe, en Soyapango, viven preocupadas por una cárcava que se encuentra a pocos metros de sus viviendas.

De acuerdo con Benjamín Grande, habitante del sector, la erosión del terreno representa un riesgo para más de 20 hogares, además de la unidad de salud y una iglesia de la zona.

Según los vecinos, un árbol ubicado en la parte superior de la cárcava podría caer y provocar un desprendimiento que afectaría el patio de una vivienda y una estructura cercana.

Una unidad de Protección Civil ya habría evaluado el lugar; sin embargo, los habitantes señalan que todavía no se han ejecutado trabajos para retirar el árbol ni obras que permitan reducir la erosión.