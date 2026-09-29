¡Peligro en la vía! Tragante sin tapa complica el tránsito en la avenida Las Amapolas

Un tragante sin tapadera genera complicaciones para los conductores que circulan por la avenida Las Amapolas, en la colonia San Francisco.

El desperfecto se encuentra en el carril derecho que va con sentido hacia el redondel del Árbol de la Paz, donde los automovilistas deben reducir la velocidad para evitar la zona afectada y continuar su recorrido.

Ante el riesgo, vecinos colocaron un saco como señal de advertencia y dejaron los restos de la tapadera cerca del tragante, a la espera de que pueda ser reparado.