Las interpretaciones de Pedro Infante en películas como Nosotros los Pobres y Tizoc lo convirtieron en una leyenda del entretenimiento latinoamericano.

El artista mexicano, nacido un 18 de noviembre de 1917, conquistó al público con su talento, carisma y extraordinaria voz.

Reconocido como ícono de la música ranchera y del cine mexicano, Infante popularizó canciones inolvidables como Cien Años y Amorcito Corazón.

A lo largo de su carrera participó en numerosas películas que lo consolidaron como una de las figuras más queridas de México.

Aunque falleció en 1957, su legado musical y cinematográfico sigue emocionando a nuevas generaciones.