China exhibió el miércoles en Pekín un arsenal militar de última generación durante un desfile encabezado por el presidente Xi Jinping, en conmemoración de los 80 años de la victoria sobre Japón.

La demostración incluyó el misil balístico intercontinental F-5C, descrito por el Global Times como capaz de alcanzar cualquier punto del planeta.

También desfilaron drones submarinos AJX-002 y HSU-100, así como misiles antibuque que podrían ser hipersónicos. Expertos señalaron además la presencia del sistema de defensa aérea láser LY-1, aún en fase de pruebas avanzadas.

