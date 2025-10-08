Peinar a tus hijos cada mañana constituye un ritual que fortalece su autoestima y seguridad antes de enfrentar la jornada escolar.

Este sencillo acto, que solo toma minutos pero deja huella permanente en su desarrollo emocional, trasciende lo estético para convertirse en lección práctica de higiene y orden.

Los especialistas en psicología infantil coinciden en que estos momentos de cuidado, donde el contacto físico se combina con palabras de aliento y revisión de útiles, construyen pilares fundamentales para su confianza.