Todo bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación se considera prematuro, según el pediatra y neonatólogo Eduardo Carrillo. La prematurez se clasifica en extrema, muy prematura y tardía, con distintos niveles de complicaciones.

El especialista explicó que los prematuros extremos nacen antes de las 28 semanas y los muy prematuros entre las 28 y 32 semanas.

Los prematuros tardíos llegan entre las 32 y 36 semanas de gestación. Entre las causas más comunes figuran infecciones vaginales y urinarias, preeclampsia, diabetes gestacional sin control y embarazos múltiples.

También mencionó traumatismos, accidentes y desprendimiento de la placenta como factores menos frecuentes.