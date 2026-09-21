La familia Ortiz formó parte de los miles de personas que participaron en la novena pedaleada del Ministerio de Obras Públicas. Desde Lourdes, Colón, madrugaron para no perderse esta oportunidad para hacer actividad física, aseguran que lo hacen para incentivar a sus hijos a hacer deporte.

Un caso similar es el de Rodrigo Alvarado, quien viajó desde Santa Ana hasta el centro histórico convencido por su hijo. El recorrido del evento inició en el mercado Hula Hula, siguió por la Rubén Darío y la avenida Roosevelt, pasó por El Salvador del Mundo y llegó hasta el redondel Constitución, antes de regresar al centro histórico.

Para mucho, la actividad física ya es parte de la rutina de su hijo cada fin de semana, por los beneficios que representa.

Se podía participar con bicicleta propia o prestada en el evento, caminando, corriendo o en monopatín.

La bicicleta también es una opción de movilidad, aunque requiere precauciones como usar luces de noche y vestimenta visible.