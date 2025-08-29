En menos de 8 meses, 311 personas han fallecido tras ser atropelladas en las diferentes carreteras del país.

Del total de las víctimas 12 son niños, 180 adultos y 119 de la tercera edad.

Los socorristas señalan que a diario atienden entre 5 y 8 casos de personas atropelladas, muchas veces la causa es la imprudencia del peatón y en otras por la irresponsabilidad de los conductores.

Respetar los límites de velocidad es necesario para evitar más muertes en las carreteras.

Los socorristas han identificado varias arterias en las que frecuentemente se reportan peatones que han sido atropellados.

Según la pirámide de movilidad, los peatones son prioridad en las carreteras, ya que son el grupo más vulnerables, por lo que no olvide ceder el paso y respetar los espacios destinados para el cruce de estas personas, de lo contrario podría recibir una multa de $100 ya que son faltas graves.