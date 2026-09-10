Peatón es atropellado al cruzar el Bulevar del Ejército en Soyapango

Un hombre que intentaba cruzar la arteria fue atropellado por un vehículo particular en el kilómetro 7 del Boulevard del Ejército, en el distrito de Soyapango, según informaron las autoridades.

El personal de socorro estabilizó al peatón en el lugar para posteriormente trasladarlo a un centro hospitalario, donde recibe atención médica.

El conductor involucrado en el siniestro se mantuvo en la escena del percance para apoyar con las investigaciones que realizan las autoridades de tránsito, quienes continúan recabando información para determinar las causas del accidente.