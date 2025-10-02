Un peatón de 70 años perdió la vida tras ser atropellado en el kilómetro 29 de la carretera Troncal del Norte cuando intentaba cruzar la arteria vial.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los atropellos representan el 39.32% de las muertes en carretera con 348 fallecidos en lo que va del año, predominando adultos en edad productiva.

Paralelamente, en la carretera que conduce a Jayaque, La Libertad, tres personas resultaron lesionadas cuando el camión en que viajaban impactó un poste eléctrico y una vivienda por exceso de velocidad.

Las estadísticas oficiales registran un aumento del 9% en accidentes viales, totalizando 16,103 percances, 9,670 lesionados y 885 fallecidos a nivel nacional.